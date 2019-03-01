Süper Lig’de 25 ve 26. hafta fikstürü açıklandı
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26.01 Mart 2019 Cuma 17:38
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig’in 25 ve 26. hafta programlarını açıkladı. Buna göre 25. haftada Medipol Başakşehir’in sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç 9 Mart Cumartesi gün saat 19.00’da başlayacak. Aynı hafta Beşiktaş, 10 Mart Pazar günü 19.00’da Atiker Konyaspor’u ağırlayacak, Galatasaray-Antalyaspor müsabakası da 11 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak. 26. haftanın açılış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, 15 Mart Cuma günü 20.30’da Ülker Stadı’nda DG Sivasspor ile mücadele edecek. Söz konusu haftanın önemli maçları arasında yer alan Bursaspor-Galatasaray müsabakası da 17 Mart Pazar günü oynanacak ve maçtaki ilk düdük saat 19.00’da çalacak.
Süper Lig’de 25 ve 26. haftalarda oynanacak mücadelelerin programı şöyle:
25. hafta
8 Mart Cuma
20.30 DG Sivasspor - E.Y. Malatyaspor
9 Mart Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - Bursaspor
16.00 Trabzonspor - Akhisarspor
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
10 Mart Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor
11 Mart Pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor
26. hafta
15 Mart Cuma
20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor
16 Mart Cumartesi
13.30 Atiker Konyaspor -Çaykur Rizespor
16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa
16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor
19.00 Beşiktaş - Göztepe
17 Mart Pazar
13.30 E.Y. Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir
16.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Bursaspor - Galatasaray
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