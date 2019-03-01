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Süper Lig’de 25 ve 26. hafta fikstürü açıklandı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26.

01 Mart 2019 Cuma 17:38
Süper Lig’de 25 ve 26. hafta fikstürü açıklandı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig’in 25 ve 26. hafta programlarını açıkladı. Buna göre 25. haftada Medipol Başakşehir’in sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç 9 Mart Cumartesi gün saat 19.00’da başlayacak. Aynı hafta Beşiktaş, 10 Mart Pazar günü 19.00’da Atiker Konyaspor’u ağırlayacak, Galatasaray-Antalyaspor müsabakası da 11 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak. 26. haftanın açılış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, 15 Mart Cuma günü 20.30’da Ülker Stadı’nda DG Sivasspor ile mücadele edecek. Söz konusu haftanın önemli maçları arasında yer alan Bursaspor-Galatasaray müsabakası da 17 Mart Pazar günü oynanacak ve maçtaki ilk düdük saat 19.00’da çalacak.


Süper Lig’de 25 ve 26. haftalarda oynanacak mücadelelerin programı şöyle:



25. hafta


8 Mart Cuma


20.30 DG Sivasspor - E.Y. Malatyaspor



9 Mart Cumartesi


13.30 MKE Ankaragücü - Bursaspor


16.00 Trabzonspor - Akhisarspor


19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe



10 Mart Pazar


13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor


16.00 Göztepe - Kasımpaşa


16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor


19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor



11 Mart Pazartesi


20.00 Galatasaray - Antalyaspor



26. hafta


15 Mart Cuma


20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor



16 Mart Cumartesi


13.30 Atiker Konyaspor -Çaykur Rizespor


16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa


16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor


19.00 Beşiktaş - Göztepe



17 Mart Pazar


13.30 E.Y. Malatyaspor - MKE Ankaragücü


16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir


16.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor


19.00 Bursaspor - Galatasaray

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:38
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