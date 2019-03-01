Süper Lig’de 25 ve 26. hafta fikstürü açıklandı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig’in 25 ve 26. hafta programlarını açıkladı. Buna göre 25. haftada Medipol Başakşehir’in sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç 9 Mart Cumartesi gün saat 19.00’da başlayacak. Aynı hafta Beşiktaş, 10 Mart Pazar günü 19.00’da Atiker Konyaspor’u ağırlayacak, Galatasaray-Antalyaspor müsabakası da 11 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak. 26. haftanın açılış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, 15 Mart Cuma günü 20.30’da Ülker Stadı’nda DG Sivasspor ile mücadele edecek. Söz konusu haftanın önemli maçları arasında yer alan Bursaspor-Galatasaray müsabakası da 17 Mart Pazar günü oynanacak ve maçtaki ilk düdük saat 19.00’da çalacak.

Süper Lig’de 25 ve 26. haftalarda oynanacak mücadelelerin programı şöyle:

25. hafta

8 Mart Cuma

20.30 DG Sivasspor - E.Y. Malatyaspor

9 Mart Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - Bursaspor

16.00 Trabzonspor - Akhisarspor

19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

10 Mart Pazar

13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor

16.00 Göztepe - Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor

19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor

11 Mart Pazartesi

20.00 Galatasaray - Antalyaspor

26. hafta

15 Mart Cuma

20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor

16 Mart Cumartesi

13.30 Atiker Konyaspor -Çaykur Rizespor

16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa

16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor

19.00 Beşiktaş - Göztepe

17 Mart Pazar

13.30 E.Y. Malatyaspor - MKE Ankaragücü

16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir

16.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Bursaspor - Galatasaray