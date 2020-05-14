Süper Lig'de 2 futbolcunun daha testi pozitif çıktı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüs salgını spor dünyasını etkilemeye devam ediyor...
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Erzurumspor'un ardından ardından Kasımpaşa'da da pozitif vakaların olduğu öğrenildi.
Tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan koronavirüs testi sonucunda, 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandı.