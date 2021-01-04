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Spor Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

Ligde yarın 3 karşılaşma oynanacak

Yeniakit Publisher
2021-01-04 09:33:58 -
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 17. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

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