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Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 16. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

13 Aralık 2018 Perşembe 09:59
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor

Saat 20.30'da başlayacak müsabakada Göztepe ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

Haftanın önemli karşılaşmalarında ise Medipol Başakşehir ile Galatasaray 15 Aralık Cumartesi günü, Beşiktaş ile Trabzonspor da 16 Aralık Pazar günü karşılaşacak.

Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

 

Yarın:

20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16 Aralık Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:59
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Erzurum
  9. Bursa
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  13. Spor Toto Süper Lig
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