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Spor Süper Lig'de 11. haftada hangi maçlar oynanacak?
Spor

Süper Lig'de 11. haftada hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Alanyaspor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek. MHK, Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, maçın VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen ve AVAR Hakemi Zorbay Küçük’e bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig’de maç vermedi. 11. hafta maçlarının oynanacağı karşılaşmada düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte Süper Lig'de 11. haftada oynanacak maçlar...

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:47:00 -
Süper Lig'de 11. haftada hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'de 11. hafta, cuma günü yapılacak tek maçla start alacak. Haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 11. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve müsabakalar şöyle:

11.hafta maçları ve hakemleri

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

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