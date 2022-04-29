Süper Lig 2022 ve 2023 sezonu ne zaman açılıyor? 2022 2023 sezonu ne zaman başlıyor? Profesyonel futbol liglerinde 2022-2023 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Süper Lig ve 1. Lig; 2022 2023 sezonu ne zaman başlayacak?

Alınan karara göre; Süper Lig ve 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

Süper Lig'e ne zaman ara verilecek?

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ve 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

TFF 3. Lig maçları ne zaman başlayacak. 2022-2023?

TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

TFF 3. Lig maçları ne zaman oynanacak?

TFF 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.

Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlayacak?

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.