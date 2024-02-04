Süper Lig transfer sezonu o günler kapanacak! İşte ara transfer dönemi bitiş tarihi bakın ne
Süper Lig'de ara transfer sezonunun bitişi için geri sayım başladı. Bu dönem yorucu ve yoğun bir transfer sezonu geçiren takımlar son transfer tescillerini gerçekleştirecek. Peki, Süper Lig transfer sezonu ne zaman kapanıyor?
Futbolseverler ara transfer döneminin ne zaman biteceğine dair araştırmalarına hız verdi. Ara transfer dönemi Şubat ayı içinde sonra erecek. Pek çok takımın eksik bölgelere takviyelerde bulunduğu transfer dönemi için araştırmalar yoğunlaştı. İşte, ara transfer dönemi bitiş tarihi...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 transfer ve tescil takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.
Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.
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