Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu
TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:
Takımlar
Harcama Limiti
Yüzde 15 sapma
Medipol Başakşehir
243.120.710
279.588.816
Trabzonspor
178.678.204
205.479.935
Beşiktaş
294.195.196
338.324.475
|Demir Grup Sivasspor
198.222.737
227.956.148
|Aytemiz Alanyaspor
97.799.097
112.468.961
Galatasaray
434.336.995
499.487.545
Fenerbahçe
356.433.786
409.898.854
|Gaziantep FK
136.137.671
156.558.322
|Fraport TAV Antalyaspor
101.713.928
116.971.017
Kasımpaşa
125.868.114
144.748.331
Göztepe
79.831.274
91.805.965
Gençlerbirliği
64.299.471
73.944.392
İttifak Holding Konyaspor
94.241.155
108.377.328
|Yukatel Denizlispor
94.243.985
108.380.583
|Çaykur Rizespor
152.137.575
174.958.211
|Yeni Malatyaspor
92.275.743
106.117.104
|Hes Kablo Kayserispor
60.427.441
69.491.557
MKE Ankaragücü
83.311.853
95.808.631
Atakaş Hatayspor
92.148.829
105.971.153
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
92.148.829
105.971.153
Fatih Karagümrük
92.148.829
105.971.153
Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.