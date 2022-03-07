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Spor Süper Lig sıralaması| Süper Lig puan durumu güncel
Spor

Süper Lig sıralaması| Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig 29.hafta maçları | Süper Lig'de 28.hafta pazartesi akşamı oynanan üç maçla noktalandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve puan durumunu araştırmaya başladı. Süper Lig 28.hafta puan durumu:

Yeniakit Publisher
2022-03-07 22:16:00 -
Süper Lig sıralaması| Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 28.hafta maçları 7 Mart Pazartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. Peki, Süper Lig’de kim kaçıncı sırada1/

Süper Lig sıralaması| Süper Lig puan durumu güncel

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor:           1-0

Göztepe-Kasımpaşa:      2-3

Çaykur Rizespor-GZT Giresunpor:            1-2

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray:2-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Altay:          0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor:               1-0

Fenerbahçe-Trabzonspor:           1-1

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor:              2-2

Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor:             1-2

Beşiktaş-Medipol Başakşehir:    2-2

29. Hafta

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

19.00 Trabzonspor-Göztepe

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK

20.00 Galatasaray-Beşiktaş

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