Süper Lig sıralaması| Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig 29.hafta maçları | Süper Lig'de 28.hafta pazartesi akşamı oynanan üç maçla noktalandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve puan durumunu araştırmaya başladı. Süper Lig 28.hafta puan durumu:
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 28.hafta maçları 7 Mart Pazartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. Peki, Süper Lig’de kim kaçıncı sırada1/
Süper Lig sıralaması| Süper Lig puan durumu güncel
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: 1-0
Göztepe-Kasımpaşa: 2-3
Çaykur Rizespor-GZT Giresunpor: 1-2
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray:2-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Altay: 0-0
Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-2
Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-2
29. Hafta
12 Mart Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
19.00 Trabzonspor-Göztepe
13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
14 Mart Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK
20.00 Galatasaray-Beşiktaş