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Spor Süper Lig şampiyonu Bursaspor batmak üzere! Stadyumu ve tesisleri karanlığa büründü
Spor

Süper Lig şampiyonu Bursaspor batmak üzere! Stadyumu ve tesisleri karanlığa büründü

2010 yılında Süper Lig'de şampiyon olan Bursaspor'un elektrikleri kesildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri karanlığa büründü.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 12:42:00 -
Süper Lig şampiyonu Bursaspor batmak üzere! Stadyumu ve tesisleri karanlığa büründü

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, maddi anlamda adeta çöktü. Ankaraspor maçı sonrası futbolcuların isyan bayrağını çekmesinin ardından bu kez de elektrik problemi ile karşı karşıya kalındı.

4 milyon TL'ye yaklaşan elektrik borcunu ödemeyen yeşil-beyazlı kulüp, daha önce 1'i sözlü, 2'si de yazılı olmak üzere Limak Uludağ Elektrik Şirketi ile 3 kez protokol imzalamıştı.

Başkan Erkan Kamat'ın koşulları yerine getirmemesi ve borçla ilgili herhangi bir girişimi bulunmaması sebebiyle bugün Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektrikleri kesildi.

Borç ödenmezse elektrik açılmayacak

Genç futbolcuların eğitim gördüğü, altyapının kalbi Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nin enerjisi ise kesilmedi. Limak Uludağ Elektrik Şirketi'nin, borç ödenmemesi halinde bir daha Bursaspor Kulübü'nün elektriklerini açmayacağı öğrenildi.

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