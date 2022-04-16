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Spor Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de günün maçları 16 Nisan
Spor

Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de günün maçları 16 Nisan

Süper Lig puan durumu 16 Nisan | Süper Lig’de adım adım sona yaklaşılırken futbolseverler bugün kimin maçı olduğunu, Trabzonspor’un puan kaybından sonra ligdeki durumu merak ediyor. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2022-04-16 10:22:00 -
Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de günün maçları 16 Nisan

Süper Lig’de 33.hafta heyecanı yaşanıyor. Sezon 38.hafta maçlarıyla tamamlanacak. Lider Trabzonspor ligin 33.haftasında evinde Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk için 5 puana ihtiyacı olan Trabzonspor'un beraberliğinin ardından puan durumu yakından incelenmeye başladı.

Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de günün maçları 16 Nisan

Trabzonspor-Fatin Karagümrük:               1-1

Kayserispor-Çaykur Rizespor:    1-1

16 Nisan Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Altay-Medipol Başakşehir

20.30 Fenerbahçe-Göztepe

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 

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