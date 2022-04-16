Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de günün maçları 16 Nisan
Süper Lig puan durumu 16 Nisan | Süper Lig’de adım adım sona yaklaşılırken futbolseverler bugün kimin maçı olduğunu, Trabzonspor’un puan kaybından sonra ligdeki durumu merak ediyor. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var?
Süper Lig’de 33.hafta heyecanı yaşanıyor. Sezon 38.hafta maçlarıyla tamamlanacak. Lider Trabzonspor ligin 33.haftasında evinde Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk için 5 puana ihtiyacı olan Trabzonspor'un beraberliğinin ardından puan durumu yakından incelenmeye başladı.
Süper Lig puan durumu | Süper Lig’de günün maçları 16 Nisan
Trabzonspor-Fatin Karagümrük: 1-1
Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1
16 Nisan Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Altay-Medipol Başakşehir
20.30 Fenerbahçe-Göztepe
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor