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Spor Süper Lig puan durumu hangi takımın kaçıncı sırada?
Spor

Süper Lig puan durumu hangi takımın kaçıncı sırada?

Süper Lig puan durumu haftanın programı | Süper Lig’de 22.hafta heyecanı 18 Ocak Çarşamba günü başladı. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını, alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2022-01-19 16:35:00 -
Süper Lig puan durumu hangi takımın kaçıncı sırada?

Süper Lig’de 22.hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak maçlarla tamamlanacak. Peki, Süper Lig’de bugün yarın kimin maçı var?

Süper Lig puan durumu hangi takımın kaçıncı sırada?

Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kar yağışı sebebiyle mücadele ikinci yarısında ertelendi. Mücadele bugün yani 19 Ocak Çarşamba saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacak.

İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir

20.00 Fenerbahçe-Altay

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

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