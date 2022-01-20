Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 23.hafta programı
Süper Lig 22.hafta sonuçları | Süper Lig’de 22.hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla tamamlandı. Futbolseverler oluşan puan durumu ve gelecek hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig’de 22.hafta sona erdi. Futbolseverler ise oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, 23.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 23.hafta programı
Süper Lig 23.hafta
22 Ocak Cumartesi
13.30 Antalyaspor-Gaziantep FK
13.30 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
16.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe
23 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa-Kayserispor
13.30 Hatayspor-Çaykur Rizespor
16.00 GZT Giresunspor-Alanyaspor
16.00 Altay-Konyaspor
19.00 Galatasaray-Trabzonspor