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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 23.hafta programı
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 23.hafta programı

Süper Lig 22.hafta sonuçları | Süper Lig’de 22.hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla tamamlandı. Futbolseverler oluşan puan durumu ve gelecek hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig puan durumu güncel

Yeniakit Publisher
2022-01-20 22:12:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 23.hafta programı

Süper Lig’de 22.hafta sona erdi. Futbolseverler ise oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, 23.hafta maçları ne zaman?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 23.hafta programı

Süper Lig 23.hafta

22 Ocak Cumartesi

13.30 Antalyaspor-Gaziantep FK

13.30 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

16.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe

23 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa-Kayserispor

13.30 Hatayspor-Çaykur Rizespor

16.00 GZT Giresunspor-Alanyaspor

16.00 Altay-Konyaspor

19.00 Galatasaray-Trabzonspor

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