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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 22.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 22.hafta sonuçları

Süper Lig haftanın sonuçları | Süper Lig’de 22.hafta maçları devam ediyor. Futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırıyor. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var? Süper Lig alınan sonuçlar

Yeniakit Publisher
2022-01-19 22:23:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 22.hafta sonuçları

Süper Lig’de 22.hafta tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler şimdiye kadar alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu merak ediyor. İşte, 22.hafta sonuçları

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 22.hafta sonuçları

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor                ERTELENDİ

İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor:      1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş:    0-1

Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor            ERTELENDİ

Göztepe-Demir Grup Sivasspor:                2-1

Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir:             1-0

Fenerbahçe-Altay:          2-1

Trabzonspor-GZT Giresunspor:1-1

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

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