Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 22.hafta sonuçları
Süper Lig haftanın sonuçları | Süper Lig’de 22.hafta maçları devam ediyor. Futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırıyor. Peki, Süper Lig’de kimin kaç puanı var? Süper Lig alınan sonuçlar
Süper Lig’de 22.hafta tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler şimdiye kadar alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu merak ediyor. İşte, 22.hafta sonuçları
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 22.hafta sonuçları
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor ERTELENDİ
İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1
Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor ERTELENDİ
Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-0
Fenerbahçe-Altay: 2-1
Trabzonspor-GZT Giresunspor:1-1
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa