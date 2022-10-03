Süper Lig puan durumu güncel 3 Ekim Pazartesi
Süper Lig'de 8.hafta Karagümrük, İstanbulspor maçıyla tamamlandı. Futbolseverler ise haftanın sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.
Süper Lig'de 8.hafta tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Karagümrük ile İstanbulspor karşılaştı. Peki, lider kim oldu?
Süper Lig puan durumu güncel 3 Ekim Pazartesi
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-0
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir:1-2
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
Adana Demirspor-Galatasaray:0-0
Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 1-2
Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0
VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 1-2