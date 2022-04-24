Süper Lig puan durumu güncel 24 Nisan Pazar
Süper Lig’de 34.hafta 25 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak maçlarla noktalanacak. 24 Nisan Pazar akşamı oynanan maçların ardından haftanın sonuçları ve puan durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig’de hangi takımın kaç puanı var? Süper Lig puan durumu:
Süper Lig’de adım adım sona yaklaşılıyor. Bu sebeple puan durumu ve haftanın sonuçları daha yakından inceleniyor. İşte, haftanın sonuçları:
Süper Lig puan durumu güncel 24 Nisan Pazar
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-6
Gaziantep FK-Göztepe:1-1
VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: 2-1
Adana Demirspor-Trabzonspor:1-3
Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor:3-0
Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3
Altay-Galatasaray: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: 1-1
25 Nisan Pazartesi
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa