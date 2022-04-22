Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe’nin kaç puanı var? Fenerbahçe Trabzonspor’un kaç puan gerisinde
Süper Lig’de 34.hafta maçları | Süper Lig’de 34.hafta Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başladı. Fenerbahçe yenilmezlik serisini sürdürürken futbolseverler sarı-lacivertlilerin kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de hangi takımın kaç puanı var? Süper Lig puan 22 Nisan Cuma:
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe 34.hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup etti. Peki, Fenerbahçe’nin kaç puanı var?
Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe’nin kaç puanı var? Fenerbahçe Trabzonspor’un kaç puan
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-6
23 Nisan Cumartesi
16.00 Gaziantep FK-Göztepe
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor
24 Nisan Pazar
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor
20.30 Altay-Galatasaray
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor
25 Nisan Pazartesi
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa