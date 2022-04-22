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Spor Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe’nin kaç puanı var? Fenerbahçe Trabzonspor’un kaç puan gerisinde
Spor

Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe’nin kaç puanı var? Fenerbahçe Trabzonspor’un kaç puan gerisinde

Süper Lig’de 34.hafta maçları | Süper Lig’de 34.hafta Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başladı. Fenerbahçe yenilmezlik serisini sürdürürken futbolseverler sarı-lacivertlilerin kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de hangi takımın kaç puanı var? Süper Lig puan 22 Nisan Cuma:

Yeniakit Publisher
2022-04-22 23:14:00 -
Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe’nin kaç puanı var? Fenerbahçe Trabzonspor’un kaç puan gerisinde

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe 34.hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup etti. Peki, Fenerbahçe’nin kaç puanı var?

Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe’nin kaç puanı var? Fenerbahçe Trabzonspor’un kaç puan

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe:   0-6

23 Nisan Cumartesi

16.00 Gaziantep FK-Göztepe

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor

24 Nisan Pazar

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor

20.30 Altay-Galatasaray

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor

25 Nisan Pazartesi

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa

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