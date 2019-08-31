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Süper Lig puan durumu! 3. hafta maç sonuçları

2019-2020 Cemil Usta Süper lig sezonu 3. haftası cuma akşamı oynanan iki karşılaşmayla başladı. İşte, "Süper Lig'de alınan sonuçlar" ve "Süper Lig puan durumu".

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:46
Süper Lig puan durumu! 3. hafta maç sonuçları

2019-2020 Cemil Usta Süper lig sezonu 3. haftası cuma akşamı oynanan iki karşılaşmayla başladı. İşte, "Süper Lig'de alınan sonuçlar" ve "Süper Lig puan durumu".

Heyecan dorukta

Futbolseverlerin yaz boyu özlemle beklediği Süper Lig 3. haftasını geride bırakmaya hazırlanıyor. İlk haftalar itibariyle heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Süper Lig bu sezon futbolseverleri fazlasıyla mutlu edecek gibi. Atılan goller, alınan sonuçlar futbol tutkunlarına "2019-2020 sezonu çok heyecanlı geçecek" yorumunu yaptırmaya başladı.

Süper Lig maç sonuçları

Süper Ligin 3. haftasının açılış karşılaşmalarını izleyemeyenler aynı sorunun yanıtı arıyor: 3. hafta maçları kaç kaç bitti? Süper Lig’in 3. haftasının ilk gününde Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bir diğer maçta ise İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.

Bugün maç var mı?

Süper Lig'de heyecan 3. haftayla devam ediyor. Haftanın açılış gününde Kasımpaşa-MKE Ankaragücü ile İstikbal Mobilya Kaserispor-Galatasaray mücadeleleri oynandı. 31 Ağustos Cumartesi günü ise haftaya 3 maçla devam edilecek. İşte, Süper Lig'de günün programı:

19.15 Konyaspor-Antalyaspor

21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor

21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Pazar günü hangi maçlar var?

Süper Lig'in kapanış günü birbirinden heyecanlı mücadelelere tanıklık edecek. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maç için şimdiden geri sayım başladı bile. İşte, pazar günü programı;

19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor

21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

Süper Lig puan durumu

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:46
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Gaziantep
  7. Denizli
  8. Antalya
  9. 3. hafta maç sonuçları!
  10. Fenerbahçe Süper Lig puan durumu
  11. Kasımpaşa-Ankaragücü maçı kaç kaç
  12. Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç?
  13. Galatasaray kazandı mı?
  14. galatasaray son dakika 11 leri
  15. Süper Lig
  16. Süper Lig transferleri
  17. haftanın programı

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