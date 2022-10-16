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Spor Süper Lig puan durumu 16 Ekim Pazar
Spor

Süper Lig puan durumu 16 Ekim Pazar

Süper Lig’de 10.hafta heyecanı pazartesi akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu merak ediyor. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-10-16 22:28:00 -
Süper Lig puan durumu 16 Ekim Pazar

Süper Lig’de 10.hafta maçları devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 2-2 sona erdi. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Süper Lig puan durumu 16 Ekim Pazar

Alanyaspor- Antalyaspor:  3-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor:3-0

Kasımpaşa-Adana Demirspor:   1-4

Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK:                0-1

Yukatel Kayserispor-Galatasaray:            2-1

Medipol Başakşehir-İstanbulspor:          2-0

Beşiktaş-Trabzonspor:  2-2

17 Ekim Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

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