Süper Lig puan durumu 16 Ekim Pazar
Süper Lig’de 10.hafta heyecanı pazartesi akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu merak ediyor. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de 10.hafta maçları devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 2-2 sona erdi. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig puan durumu 16 Ekim Pazar
Alanyaspor- Antalyaspor: 3-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor:3-0
Kasımpaşa-Adana Demirspor: 1-4
Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: 0-1
Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 2-1
Medipol Başakşehir-İstanbulspor: 2-0
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
17 Ekim Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe