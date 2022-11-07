Süper Lig puan durumu 13.hafta sonuçları
Süper Lig’de 13.hafta pazartesi akşamı oynanan maçlarla noktalandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de 13.hafta sona erdi. Lig maçlarını yakından takip edenler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de zirvede kim var?
Süper Lig puan durumu 13.hafta sonuçları
Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 1-1
Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: 3-2
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-2
Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor: 2-2
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir:3-3