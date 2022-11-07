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Spor Süper Lig puan durumu 13.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu 13.hafta sonuçları

Süper Lig’de 13.hafta pazartesi akşamı oynanan maçlarla noktalandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-11-07 22:18:00 -
Süper Lig puan durumu 13.hafta sonuçları

Süper Lig’de 13.hafta sona erdi. Lig maçlarını yakından takip edenler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de zirvede kim var?

Süper Lig puan durumu 13.hafta sonuçları

Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor:  3-1

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü:    1-1

Bitexen Giresunspor-İstanbulspor:        3-2

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor:         1-2

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük:  4-2

Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor: 2-2

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor:       1-0

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir:3-3

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