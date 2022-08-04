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Spor Süper Lig, Oğuzhan Özyakup’tan kurtuluyor!
Spor

Süper Lig, Oğuzhan Özyakup’tan kurtuluyor!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve futbolundan çok yaşadığı sakatlıklar ve sansasyonel hareketlerle futbola uzak olan Oğuzhan Özyakup, Süper Lig ekiplerinden gelen tekliflere rağmen tercihini Hollanda Ligi'nden yana kullanmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 18:17:00 -
Süper Lig, Oğuzhan Özyakup’tan kurtuluyor!

 

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve futbolundan çok yaptığı sansasyonel hareketlerle futboldan uzak olan Oğuzhan Özyakup, Süper Lig ekiplerinden gelen tekliflere rağmen tercihini Hollanda Ligi'nden yana kullanmak istiyor.

Süper Lig'in dev kulübü Beşiktaş'ta geçirdiği 10 yılın ardından kulüpten ayrılan Oğuzhan Özyakup, henüz hiçbir takımla anlaşmadı.

İsmi uzun süre Trabzonspor ve Başakşehir ile anılan Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi hakkında farklı iddialar çıkmaya devam ederken tecrübeli futbolcu, Hollanda'ya geri dönme hazırlığında.

Olcay Şahan duyurmuştu

Tecrübeli futbolcunun yeni takımını kısa bir süre içerisinde açıklaması beklenirken 30 yaşındaki orta sahanın eski takım arkadaşı Olcay Şahan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Oğuzhan ile sürekli görüşüyorum. Avrupa'da 4-5 kulüp ile görüşüyor, doğru projeyi seçmek ve mutlu olabileceği bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Doğru kararı vereceğine inanıyorum. Ama anladığım kadarıyla şimdilik Türkiye'de oynamayı düşünmüyor. Türkiye'den büyük camialardan teklif aldı, ben de şahit oldum. Ancak 10 sene Beşiktaş'ta oynadıktan sonra gidip de Türkiye'de başka forma giymek istemiyor çünkü kulüple ayrı bir bağı var."

Oğuzhan Özyakup, kaptanlık görevi üstlendiği Beşiktaş'tan ardında 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa bırakarak ayrılmıştı.

 

 

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