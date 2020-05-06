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Spor

Süper Lig ne zaman bitecek?

Süper Lig haziran ayında başlıyor mu? TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin başlayacağı ve biteceği tarih hakkında açıklama yaptı. Pek çok kişi “Ligler ne zaman biter?” , “Ligler ne zaman başlıyor?” , “27. Hafta fikstürü” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:03:00 -
Süper Lig ne zaman bitecek?

Süper Lig’e verilen koronavirüs arasının biteceği tarih açıklandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin başlama sürecini düzenlediği basın toplantısında açıkladı. İşte, detaylar.

Süper Lig ne zaman bitecek?

Milyonlarca kişi liglerin ne zaman başlayıp sona ereceğini araştırıyor. Başkan Özdemir “Hedefimiz 12-13-14 Haziran'da ligi başlatmak. Eğer başlarsak 26 Temmuz'da ligi bitirmek istiyoruz. 7 tane hafta sonu 1 tane hafta içi maç oynayarak sezonu 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Bu şekilde olursa Ağustos ayını tatil dönemi yapabiliriz. Bilindiği gibi EURO 2020 2021'e ertelendi. Takvimde sarkmalar olacak. Bütün her şeyi göz önüne alarak biz de yeni sezon için kararımızı verip duyuracağız” dedi.

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