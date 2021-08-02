  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe’de Biletler Kesiliyor!
Türkiye genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor!
Bakan Muş duyurdu: 200 milyar doları geçtik
"Enerji içeceği içmek caiz mi?"
Spor Süper Lig ne zaman başlıyor 2021 2022
Spor

Süper Lig ne zaman başlıyor 2021 2022

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Futbolseverler ağustos ayıyla birlikte Süper Lig’de sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 12:24:00 -
Süper Lig ne zaman başlıyor 2021 2022

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu Beşiktaş’ın şampiyonluğu ile tamamlandı. Ağustos ayıyla birlikte sporseverler yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de maçlar hangi gün başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlıyor 2021 2022

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos Cuma günü oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Sezonun ilk maçı 20.30'da başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay