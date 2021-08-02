Süper Lig ne zaman başlıyor 2021 2022
Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Futbolseverler ağustos ayıyla birlikte Süper Lig’de sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig’de 2020-2021 sezonu Beşiktaş’ın şampiyonluğu ile tamamlandı. Ağustos ayıyla birlikte sporseverler yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de maçlar hangi gün başlayacak?
Süper Lig ne zaman başlıyor 2021 2022
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos Cuma günü oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Sezonun ilk maçı 20.30'da başlayacak.