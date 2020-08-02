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Spor

Süper Lig ne zaman başlayacak 2020 2021 | Maçlar ne zaman başlayacak

Süper Lig ayın kaçında başlayacak? Süper Lig'e verilen koronavirüs arası 12 Haziran'da sona ermişti. 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna Medipol Başakşehir ulaştı. Ligden düşme ise bu sene için kaldırıldı. Pek çok kişi yeni sezonun ne zaman ayın kaçında başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, merak ettiğiniz “Süper Lig ne zaman başlayacak” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 13:35:00 -
Süper Lig ne zaman başlayacak 2020 2021 | Maçlar ne zaman başlayacak

Koronavirüs salgını her alanda alışkanlıkları değiştirdi. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle ligler geç bitti haliyle yeni sezon da planlanandan daha geç başlayacak. İşte, detaylar.

Süper Lig ne zaman başlayacak 2020 2021 | Maçlar ne zaman başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.

Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek. 

2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra duyurulacak.

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