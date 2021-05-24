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Spor Süper Lig ne zaman 18 takım olacak? Bu sezon ligde kaç takım olacak?
Spor

Süper Lig ne zaman 18 takım olacak? Bu sezon ligde kaç takım olacak?

Süper Lig’de kaç takım olacak? Geçtiğimiz sezon koronavirüs pandemisi sebebiyle Süper Lig’den takım düşürülmemiş alttan gelen ekiplerle birlikte 2020-2021 sezonu 21 takımla oynandı. Futbolseverler, Süper Lig’in eskisi gibi 18 takımla ne zaman oynayabileceğini araştırıyor. 2021-2022 sezonunda kaç takım olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 15:38:00 -
Süper Lig ne zaman 18 takım olacak? Bu sezon ligde kaç takım olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonunda Süper Lig’den takım düşürülmedi. TFF 1.Lig’den gelen 3 ekiple birlikte 2020-2021 sezonu 21 takımla oynandı. Bu sezon sonunda ligden 4 ekip düştü. Peki, Süper Lig ne zaman 18 takımla oynanacak?

Süper Lig ne zaman 18 takım olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Önümüzdeki yıl Süper Lig ve TFF 1. Lig'den 4'er takım düşürülmesi gibi bir planımız var. 2 yıl içinde liglerin yeniden 18 takımla oynanmasını planlıyoruz. Bu sene lig 20 takımla oynanacak. 20 takımlı lig zorlu. 38 hafta olacak, 3 maç haftası hafta içinde olacak. 18 takım ideal. 2 sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz. Çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

Bu sezon ligde kaç takım olacak?

2020-2021 sezonunda Süper Lig’de 21 takım yer aldı. Sezon sonunda ise 4 takım küme düştü. TFF 1.Lig’den çıkan üç takımla birlikte 2021-2022 sezonunda 20 takım mücadele edecek.

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