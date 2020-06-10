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Spor

Süper Lig müsabakalarında saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler ve vefat eden eski milli futbolcu Talat Özkarslı için 12-15 Haziran’da oynanacak Süper Lig maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:00:34 -
Süper Lig müsabakalarında saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler ve vefat eden eski milli futbolcu Talat Özkarslı için 12-15 Haziran’da oynanacak Süper Lig maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunacağını açıkladı.


TFF’ni resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek" denildi.

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