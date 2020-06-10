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Spor

Süper Lig maçlarında saygı duruşu yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:23:10 -
Süper Lig maçlarında saygı duruşu yapılacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler ile vefat eden A Milli Takım'ın eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran tarihlerinde oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." denildi.

Açıklamada, dileyen takımların maçlarda siyah kol bandı takabilecekleri aktarıldı.


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