Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 8.hafta programı:
Süper Lig'e milli maçlar sebebiyle ara verildi. Futbolseverler ise 8.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var?
Süper Lig maçlarına milli maçlar sebebiyle ara verildi. Peki, lig maçları ne zaman oynanacak?
Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 8.hafta programı:
Süper Lig'de 8. hafta 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. İşte, haftanın programı ve güncel puan durumu
1 Ekim Cumartesi
14.30 KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK
17.00 MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
17.00 YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR
20.00 ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY
2 Ekim Pazar
14.30 CORENDON ALANYASPOR-BITEXEN GİRESUNSPOR
14.30 DEMİR GRUP SİVASSPOR- ATAKAŞ HATAYSPOR
17.00 ARABAM.COM KONYASPOR-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
20.00 BEŞİKTAŞFENERBAHÇE
3 Ekim Pazartesi
20.00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR
Haftayı bay geçen takım: FRAPORT TAV ANTALYASPOR