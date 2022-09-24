  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 8.hafta programı:
Spor

Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 8.hafta programı:

Süper Lig'e milli maçlar sebebiyle ara verildi. Futbolseverler ise 8.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-09-24 22:09:00 -
Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 8.hafta programı:

Süper Lig maçlarına milli maçlar sebebiyle ara verildi. Peki, lig maçları ne zaman oynanacak?

Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 8.hafta programı:

Süper Lig'de 8. hafta 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. İşte, haftanın programı ve güncel puan durumu

1 Ekim Cumartesi

14.30 KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK

17.00 MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

17.00 YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR

20.00 ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY

2 Ekim Pazar

14.30 CORENDON ALANYASPOR-BITEXEN GİRESUNSPOR

14.30 DEMİR GRUP SİVASSPOR-              ATAKAŞ HATAYSPOR

17.00 ARABAM.COM KONYASPOR-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR         

20.00 BEŞİKTAŞFENERBAHÇE

3 Ekim Pazartesi

20.00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR

Haftayı bay geçen takım: FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23