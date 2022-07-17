Süper Lig maçları ne zaman? Maçlar ne zaman başlayacak?
Futbolseverler 2022-2023 sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig 1.hafta maçları ne zaman?
Futbolseverler 2022-2023 sezonunu başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 1.hafta maçlarının oynanacağı tarih belli oldu mu?
Süper Lig maçları ne zaman? Maçlar ne zaman başlayacak?
Futbolseverler yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek.
Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.
Süper Lig 1.hafta maçları
Sivasspor-Gaziantep FK
Antalyaspor-Galatasaray
Fatih Karagümrük-Alanyaspor
Beşiktaş-Kayserispor
MKE Ankargücü-Konyaspor
M.Başakşehir-Kasımpaşa
İstanbulspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Ümreniyespor
Giresunspor-Adana Demirspor
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