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Spor Süper Lig maçları ne zaman? Maçlar ne zaman başlayacak?
Spor

Süper Lig maçları ne zaman? Maçlar ne zaman başlayacak?

Futbolseverler 2022-2023 sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig 1.hafta maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-07-17 13:39:00 -
Süper Lig maçları ne zaman? Maçlar ne zaman başlayacak?

Futbolseverler 2022-2023 sezonunu başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 1.hafta maçlarının oynanacağı tarih belli oldu mu?

Süper Lig maçları ne zaman? Maçlar ne zaman başlayacak?

Futbolseverler yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek.

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

Süper Lig 1.hafta maçları

Sivasspor-Gaziantep FK

Antalyaspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Alanyaspor

Beşiktaş-Kayserispor

MKE Ankargücü-Konyaspor

M.Başakşehir-Kasımpaşa

İstanbulspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Ümreniyespor

Giresunspor-Adana Demirspor

Haftayı bay geçen takım: Hatayspor

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