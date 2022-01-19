Süper Lig maçları ertelenecek mi?
Süper Lig’de görev alan bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolseverler ise bu durumun maçlara yansıyıp yansımayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig maçları oynanmayacak mı? Süper Lig maçlara ara mı verilecek?
Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2022 sezonunda liglere uzunca bir ara verilmiş ardından ise belirlenen kurallara göre maçlar oynanmaya başlamıştı. Son olarak ise bir hakemin koronavirüse yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Peki, maçlar ertelenecek mi?
Süper Lig maçları ertelenecek mi?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bir Süper Lig hakemimizin bugün yapılan rutin Kovid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.
Bu açıklamanın ardından pek çok kişi “Süper Lig maçları ertelenir mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Süper Lig’de bir erteleme olacağına ilişkin açıklama olmazken 22.hafta maçları oynanmaya devam ediyor.
Süper Lig 22.hafta
Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kar yağışı sebebiyle mücadele ikinci yarısında ertelendi. Mücadele bugün yani 19 Ocak Çarşamba saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacak.
İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1
19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir
20.00 Fenerbahçe-Altay
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa
Süper Lig 23.hafta
21 Ocak Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
22 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe
23 Ocak Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor
19.00 Galatasaray-Trabzonspor