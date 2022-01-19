Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2022 sezonunda liglere uzunca bir ara verilmiş ardından ise belirlenen kurallara göre maçlar oynanmaya başlamıştı. Son olarak ise bir hakemin koronavirüse yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Peki, maçlar ertelenecek mi?

Süper Lig maçları ertelenecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bir Süper Lig hakemimizin bugün yapılan rutin Kovid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

Bu açıklamanın ardından pek çok kişi “Süper Lig maçları ertelenir mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Süper Lig’de bir erteleme olacağına ilişkin açıklama olmazken 22.hafta maçları oynanmaya devam ediyor.

Süper Lig 22.hafta

Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kar yağışı sebebiyle mücadele ikinci yarısında ertelendi. Mücadele bugün yani 19 Ocak Çarşamba saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacak.

İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir

20.00 Fenerbahçe-Altay

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

Süper Lig 23.hafta

21 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe

23 Ocak Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Galatasaray-Trabzonspor