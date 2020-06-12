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Spor

Süper Lig maçları Birleşik Krallık'ta yayımlanacak

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:27:25 -
Süper Lig maçları Birleşik Krallık'ta yayımlanacak

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasının ardından yeniden başlayacak Süper Lig maçları, Birleşik Krallık ve İrlanda'da canlı yayımlanacak.

BT Sport kanalı, Süper Lig'in Birleşik Krallık ve İrlanda'daki yayın haklarını 2019-2020 sezonu sonuna kadar satın aldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'in de yayıncılarından olan kanal, Türkiye'den her hafta 3 maçı canlı olarak ekranlara getirecek.

Bu hafta Göztepe-Trabzonspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ve Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmaları yayımlanacak.

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