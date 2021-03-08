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Spor Süper Lig maç programı | Süper Lig 30. hafta maçları (12-15 Mart maç saatleri)
Spor

Süper Lig maç programı | Süper Lig 30. hafta maçları (12-15 Mart maç saatleri)

Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig bu hafta kim kiminle oynuyor? Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları merak ediliyor. Süper Lig 29. hafta her zaman oluğu gibi futbolseverler tarafından araştırılıyor. 6 Mart Cumartesi günü oynanan maçta Beşiktaş sahasında Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yenerek Süper Lig puan durumuna göre Galatasaray’ı liderlik koltuğundan etti. Süper Lig’de Galatasaray ile Beşiktaş arasında liderlik savaşı tüm hızıyla devam ederken, TFF’de Süper Lig 30. hafta maç programını açıkladı. Peki Süper Lig 30. hafta maçlarında hangi takım kimle oynayacak? İşte 12 Mart Cuma hangi maçlar var? İşte 13 Mart, 14 Mart maç programı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 08:22:00 -
Süper Lig maç programı | Süper Lig 30. hafta maçları (12-15 Mart maç saatleri)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak maçların programını duyurdu. Süper Lig 12 Mart Cuma hangi maçlar var?

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

Süper Lig 13 Mart Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Süper Lig 14 Mart Pazar hangi maçlar var?

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

Süper Lig 15 Mart Pazartesi hangi maçlar var?

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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