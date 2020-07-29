Süper Lig küme düşen takımlar | Süper Lig'de küme düşme kalktı mı?
TFF 1. Lig küme düşme kalktı mı? Koronavirüs salgını yalnızca sağlık, ekonomi alanlarını etkilemedi. Pandemi spor dünyasını da derinden etkiledi. Mart ayında durdurulan ligler 12 Haziran’da yeniden başladı. Süper Lig’de şampiyonluğa Medipol Başakşehir ulaştı. Futbolseverler 2019-2020 sezonunda küme düşmenin olup olmayacağını, hangi takımların Süper Lig’e veda ettiğini araştırmaya başladı. Konu hakkında TFF Başkanı Nihat Özdemir’den bir açıklama geldi. Peki, liglerde küme düşme kaldırıldı mı?
Süper Lig’de 2019-2020 sezonu Medipol Başakşehir’in şampiyonluğuyla tamamlandı. Futbolseverler ise bu sene küme düşmenin kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
Süper Lig küme düşen takımlar | Süper Lig'de küme düşme kalktı mı?
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı.
Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını söyledi.
Nihat Özdemir, bir yıl ertelenen yeni yabancı kuralının 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını belirtti.
SÜPER LİG 2019-2020 SEZONU PUAN DURUMU