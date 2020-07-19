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Spor

Süper Lig kalan maçlar

Süper Lig 94. hafta maçları | Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. kulüp olan Başakşehir son hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. İşte, Süper Lig'de kalan maçların fikstürü.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:40:00 -
Süper Lig kalan maçlar

Süper Lig’e koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında ara verildi. Vakaların kontrol altına alınması ve tedbirlerin belirlenmesiyle maçlar 12 Haziran’da kaldığı yerden devam etmeye başladı. Ligin 33. Haftasında Başakşehir Kayserispor’u 1-0 mağlup etti. Trobzonspor ise sahasında Konyaspor’a 4-3 yenildi. Bu skorların ardından şampiyonluğa Medipol Başakşehir ulaştı.

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