Süper Lig ilk yarı ne zaman bitecek? Süper Lig haftanın programı güncel
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig'de bu yıl pandemi sebebiyle 21 takım yer alıyor. Hal böyle olunca sezonunu ilk yarısı henüz bitmedi. Peki, Süper Lig ilk yarı ne zaman bitecek? Süper Lig bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu
Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig’den 2019-2020 sezonundan hiçbir takım düşürülmedi. 1. Lig’den gelen üç takımla birlikte 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de 21 ekip mücadele ediyor. Peki, ligde ilk devre ne zaman bitecek?
Süper Lig ilk yarı ne zaman bitecek?
Süper Lig’de ilk yarı 21. hafta maçlarıyla sona erecek. İlk yarı 24 Ocak Pazar günü sona erecek. 2020-2021 sezonu ikinci yarısı 29 Ocak Cuma günü başlayacak. Kısacası ikinci yarıya ara verilmeden başlanacak.
Süper Lig haftanın programı güncel
23 Ocak Cumartesi
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
24 Ocak Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
25 Ocak Pazartesi
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)