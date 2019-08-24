Süper Lig ikinci hafta Beşiktaş puan durumu Beşiktaş Göztepe maçı özeti

Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş Göztepe ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş 45+2 de Güven Yalçın, 54. dakikada Caner Erkin ve 59. Dakikada ise Adem Ljajic’in attığı gollerler Gözteye’yi 3-0 yendi. Peki Beşiktaş Süper Lig ikinci hafta Göztepe maçı sonucuna göre kaç puanı var?

Beşiktaş, yeni sezona ağır bir yenilgiyle başladı. Kara Kartal, Sivas deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle döndü. O karşılaşmada kötü performansıyla çok eleştirilen Caner Erkin, dün Siyah-Beyazlılar’ı hayata döndüren isimlerden biri oldu. Beşiktaş, 30 bin taraftarının önünde ağırladığı Göztepe’yi 3-0’lık skorla çok rahat geçti. Caner, ilk yarının son bölümünde Güven’e ‘al da at’ dercesine bir asist yaparak gol perdesinin açılmasını sağladı. Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası Süper Lig puan sıralamasında Beşiktaş 3 puanla 8. sırada yer aldı.

Öte yandan, Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından golcü arayışlarına geçen Beşiktaş'ta transfer gündemine gelen son isim, Chelsea'de rezerv takıma gönderilen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi olmuştu. Siyah Beyazlılar'ın 25 yaşındaki yıldız isimle ilgili nihai kararını verdiği öğrenildi. Turkish Football adlı internet sitesi, kulübe yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde Beşiktaş'ın golcü futbolcunun transferinden vazgeçtiğini duyurdu. Karara gerekçe olaraksa Chelsea'nin Batshuayi'yi kiralık değil, bonservisiyle göndermek istemesi ve oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması gösterildi.