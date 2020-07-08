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Spor

Süper Lig için kritik karar bugün verilecek!

Tartışma oluşturan yeni sezonun başlangıç tarihi bugün belli olacak. Trabzonspor haricindeki tüm kulüpler 11 Eylül'ü istedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 11:06:00 -
Süper Lig için kritik karar bugün verilecek!

Türkiye Futbol Federasyonu bugün yapacağı toplantıda yeni sezonun tarihini açıklayacak. Geçen haftaki zirvede TFF ve Kulüpler Birliği, ortak noktada buluşamamıştı. Bunun üzerine Kulüpler Birliği 6 maddelik bir yazıyı Riva'ya gönderdi.

17 kulüp, sezonun 11 Eylül'de başlamasını istedi ve gerekçelerini açıkladı. Trabzonspor ise 21 ya da 28 Ağustos tarihinin altına imza attı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 hazırlıkları için özellikle 14 Ağustos'u istiyordu. Fakat Güneş, bundan sonraki tarihler için de ılımlı olduğunu TFF yönetimine bildirdi.

Bu arada Uluslar Ligi'nde Türkiye 3 Eylül'de Macaristan, 6 Eylül'de de Sırbistan ile mücadele edecek.

Öte yandan geçen hafta yapılan toplantıda TFF, 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in oynatılmamasına karar vermişti. Salı günü Kulüpler Birliği ile görüşen TFF, bugün tescil formatını da açıklayacak.

Riva'daki toplantı 12.00'de başlayacak.

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