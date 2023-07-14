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Spor Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 lig maç tarihleri!
Spor

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 lig maç tarihleri!

Yeniakit Publisher
2023-07-14 11:39:00 -
Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 lig maç tarihleri!

Süper Lig fikstür çekimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2023-2024 sezonu fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig fikstür çekiminin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirileceği belirtildi.

Heyecanla beklenen  Süper Lig'de hangi takımlar olacak, maçlar ne zaman oynanacak araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihleri ilan edildi. Yeni sezon için hazırlıklar devam ederken maç takviminin belirlenmesi ardından maçlar Ağustos ayında başlayacak. Ligler belirtilen tarihlerde yeniden başlayacak ve şampiyonluk yarışı takımlar için bir kez daha yanacak.

SÜPER LİG 2023-2024 FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

12 Temmuz'da yapılması beklenen 2023-24 sezonu fikstür çekimi önümüzdeki haftaya ertelendi. Süper Lig fikstürü 18 Temmuz Salı günü 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek. Trendyol 1. Lig fikstürünün de 19 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da yine aynı yerde çekileceği kaydedildi.

TFF'NİN KONUYLA FİKSTÜR ÇEKİMİ AÇIKLAMASI

"2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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