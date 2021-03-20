Süper Lig ekibinden Shaqiri bombası!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdürürken önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, flaş bir isimle ilgileniyor. Liverpool Echo'nun haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılma ihtimali bulunan Xherdan Shaqiri ile ilgileniyor.

İngiliz basınının haberinde Fenerbahçe dışında İsviçre Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Shaqiri ile Lazio ve Sevilla da ilgileniyor. Daha önce transfer dönemlerinde adı sık sık yine Türkiye ile anılan Shaqiri için özellikle Galatasaray iddiaları gündeme gelmekteydi.

2018'de Stoke'tan 14.7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Shaqiri, şans bulmakta zorlandığı dönemler dışında sakatlık sorunlarıyla da Liverpool'da bir türlü istenen seviyeye ulaşamadı. Bu sezon Liverpool'da toplam 18 maça çıkan Shaqiri, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

83 kez İsviçre Milli Takımı forması giyen 29 yaşındaki yıldızın Liverpool ile sözleşmesi 2023'te bitecek olsa da bu yaz Liverpool'dan ayrılabileceği belirtilmekte.