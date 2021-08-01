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Spor Süper Lig ekibinden Rodrigo Muniz operasyonu! Transfer için satış yapacak
Spor

Süper Lig ekibinden Rodrigo Muniz operasyonu! Transfer için satış yapacak

Forvet transferi yapması beklenen Fenerbahçe, önceliği Rodrigo Muniz'e verdi. 5 milyon Euro bedeli olan Muniz için Fenerbahçe'nin kadroda istenmeyen 5 oyuncuyu satması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 14:57:00 -
Süper Lig ekibinden Rodrigo Muniz operasyonu! Transfer için satış yapacak

Fenerbahçe'de, Rodrigo Muniz operasyonu... Forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler takımı şampiyonluğa ulaştırabilecek bir santrforla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda listedeki ilk isim Rodrigo Muniz...

Flamengo'da forma giyen 20 yaşındaki golcü için yapılan ilk görüşmelerde Brezilya ekibi, genç oyuncu için 5 milyon Euro talep etmişti. Bir yandan bu rakamı düşürmeye çalışan, bir yandan da transfere kaynak bulmayı amaçlayan Kanarya'da formül bulundu.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın gelecek planları arasında yer almayan Tisserand, Lemos, Dirar, Zajc ve Samatta ile yollarını ayıracak. Böylece büyük bir mali yükten kurtulacak ve ekonomik olarak nefes alacak olan Kanarya, Muniz transferine bütçe oluşturacak.

Öte yandan Sambacı'nın henüz 20 yaşında olması da Sarı- Lacivertliler'in iştahını kabartıyor. Yönetim, Muniz'in gelecekte astronomik rakamlarla Avrupa'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakıyor.

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Yorumlar

Vedad

Çok iyi bir futbolcu. Alınır ve de Mesut ile yıldızı barışırsa “futbol anlamında” gerçekten bu sorun ortadan kalkar. Serdar Dursun da büyük iş yapacak gibi görünüyor.
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