Süper Lig ekibinden Mehmet Ekici bombası! Devre arası imzalıyor
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'ye kanca attı.11 Ekim 2019 Cuma 14:38
Fenerbahçe’nin ‘kendine kulüp’ bul dediği Mehmet Ekici arayışlarını sürdürürken, rotasının Süper Lig olduğu öğrenildi.
Kasımpaşa'dan Mehmet Ekici hamlesi
Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve tara ar arasında prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi. 2017’de Trabzonspor’dan olaylı bir şekilde ayrılarak Sarı-Lacivertli kulübe imza atan Mehmet Ekici, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Sezon öncesi kendine takım bulamayan Mehmet idmanlarını tek başına yapıyor.
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