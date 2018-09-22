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Süper Lig ekibinden flaş Aykut Kocaman açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Başkan Ali Şafak Öztürk, Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:55
Süper Lig ekibinden flaş Aykut Kocaman açıklaması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Derneği Olağanüstü Genel Kurulunda dernek başkanlığına seçilmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Öztürk, yeni görevini dernek yönetimiyle birlikte en iyi şekilde yerine getireceklerini bildirdi.

"BÜLENT KORKMAZ, ANTALYASPOR İÇİN DOĞRU İSİM"

Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın ayrılacağı, yerine başka bir teknik direktörün geleceği yönündeki iddialara cevap veren Öztürk, "Şu anda böyle bir iddiaların ortaya çıkmasına çok şaşırıyorum. Bülent Korkmaz hoca zor dönemde görevi alıp, gayet başarılı bir süreç yönetimi göstermiştir. Baktığınızda 5 maçta alınan 7 puanda bunun göstergesidir. Özellikle Beşiktaş deplasmanından alınan 3 puan önemli. Performansın kötü olduğu dönemleri de hatırlıyorum. Bunlarda bile hoca daha az tartışılırken, şu anki durumu gereksiz bir polemik olarak görüyorum. Biz hocamıza inanıyoruz ve kesinlikle Antalyaspor için doğru isim olduğuna inanıyoruz." dedi.

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"AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞMEDİK"

Öztürk, "Aykut Kocaman ile herhangi bir görüşme kesinlikle olmadı." diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 13:55
  1. Ali Şafak Öztürk
  2. Bülent Korkmaz
  3. Aykut Kocaman
  4. Antalyaspor
  5. Antalya

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