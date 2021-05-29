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Spor Süper Lig ekibinden Asamoah bombası
Spor

Süper Lig ekibinden Asamoah bombası

Trabzonspor, bonservis bedeli olmayan 32 yaşındaki Asamoah için kararlı. Bordo Mavili ekipte son kararı Teknik Direktör Abdullah Avcı verecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 10:48:00 -
Süper Lig ekibinden Asamoah bombası

Yeni sezon için transfere hızlı başlayan ve sol kanat Gervinho ile sağ bek Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor'a, sol bek mevkii için de menajerler tarafından bir isim geldi. Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililere bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile de ismi çok anılan Kwadwo Asamoah önerildi. Yönetim kurulu bu öneriyi Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya iletirken, gelecek cevaba göre 32 yaşındaki oyuncunun transferi için bir hamle yapılabileceği iddia edildi. Cagliari kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Asamoah, bu sezon devre arasında transfer olduğu kulübünde sadece 9 maça çıkabildi. Tecrübeli oyuncu, sol bek mevkiinin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

2012'de 18 milyon Euro bonservisle Juventus'a transfer olan Asamoah, 2018'de ise Inter'e imza attı. Bu sezonun devre arasında Cagliari'ye geldi ve burada 9 maça çıkarken sadece 1 kez 11 başlayabildi.

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