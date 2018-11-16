Süper Lig ekibinden Aatıf bombası

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna katmak için teklifte bulundu.

300 bin Euro önerdi

Devre arasını beklemeden Sarı-Lacivertlilerin kapısını çalan Karadeniz ekibi futbolcunun bonservisi için 300 bin Euro önerdi.



Sportif Direktör Damien Comolli'nin sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu için yapılan bu teklifi yeterli bulduğu, teknik heyet ve futbolcuyla yapılacak görüşmenin ardından Rizespor'a kararını bildireceği öğrenildi.