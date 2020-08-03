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Spor

Süper Lig ekibinde yaprak dökümü! 9 futbolcu ile yollar ayrıldı

Bu sezon küme düşmenin kalkmasıyla Süper Lig’de kalan Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 16:10:00 -
Süper Lig ekibinde yaprak dökümü! 9 futbolcu ile yollar ayrıldı

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle zor duruma düşen kulüplerden olan Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulüpte sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesi sona eren futbolcular şunlar:

 

Issiar Dia, Fabian Farnolle, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Kjartansson, Karim Hafez, Eren Tozlu’nun sözleşmeleri sona erdi.

Sarı-kırmızılıların sözleşmesi biten oyunculardan yeniden anlaşmayı düşündüğü tek oyuncunun Arturo Mina olduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk transferini ise Bulgaristan takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki’yi renklerine bağlayarak yapmıştı.

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