Süper Lig ekibinde sakatlık şoku! Golcü oyuncu 1 ay sahalardan uzak
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da golcü oyuncu Hugo Rodallega'nın sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.12 Ekim 2019 Cumartesi 14:32
Yeni Malatyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yeni Malatyaspor maçının 87'nci dakikasında Murat Yıldırım ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Rodallega'da esneme, kemik ödemi ve bağında yırtık tespit edilirken, oyuncunun Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.
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