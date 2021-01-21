Süper Lig ekibinde koronavirüs şoku! 15'e yükseldi
Çaykur Rizespor kulüpte yeni tip koronavirüs vaka sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 15'e yükseldi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da Meedipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı 7'ye yükselmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.