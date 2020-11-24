Süper Lig ekibinde istifa

Bu sezon istediği sonuçları alamayna Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki'nin istifa kararı aldığı bildirildi.

Hırvat teknik adam, Türkiye Kupası'nda Turgutluspor'a elendikleri maçın ardından yönetime istifasını sundu. Denizli yönetimi, her şeyi değerlendirdikten sonra son kararını açıklayacak.

Turgutluspor maçı sonrasında Prosinecki, "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Kupası'nda büyük şoku yaşayan Denizlispor, Süper Lig'de de 8 haftada topladığı 5 puanla 20. sırada kaldı.