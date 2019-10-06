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Süper Lig ekibinde deprem! Kulüp başkanı ve teknik direktör istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da kötü sonuçların ardından kulüp başkanı Erol Bedir ile teknik direktör Hikmet Karaman görevlerinden istifa etti.

06 Ekim 2019 Pazar 21:39
Süper Lig ekibinde deprem! Kulüp başkanı ve teknik direktör istifa etti

Kayserispor'da başkan Erol Bedir'in istifa ettiğini açıklaması sonrası teknik direktör Hikmet Karaman da görevi bıraktığı açıkladı

Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan İstiklal Mobilya Kayserispor'da istifalar üst üste geldi. İlk olarak başkan Erol Bedir'in istifasını açıkladığı Sarı-Kırmızılılar'da daha sonra da Hikmet Karaman istifa ettiğini açıkladı.

Erol Bedir tarafından Kayserispor Yönetim Kurulu'na şeklinde resmi sitede yayınlanan açıklama şu şekilde:

"2016-17 sezonu devre arasında ilgili herkesin çok iyi hatırlayacağı üzere her açıdan çok olumsuz bir tabloda Kayserispor Başkanlığına getirildim.

Şahsım ve yönetimim olağanüstü çaba gösterdik. Maddi-manevi hiç bir fedakarlıktan kaçmadık. Belli ölçüde şehirden destek aldık, taraftarlarımız hep yanımızda oldu. Hele hele lokomotif grup Kapalı Kale’nin iyi günde, kötü günde hep bizimle olduğunu görmek bize ayrı bir güç verdi. Böylece büyük sıkıntıların üstesinden geldik.

3 yıla yakın süredir, ekmeğini yediğimiz şehrimizin markası olan KAYSERİSPOR‘umuzun başarısı için emek verdik, bu süre içerisinde 3 genel kurul yaparak koltuğa yapışmadığımızı gösterdik. Ancak ya aday çıkmadı, ya da adı geçenleri şehrin kültürü kabul etmedi. Takdir, KAYSERİ’nin ve genel kurulundur dedik ve göreve devam ettik.

Geldiğimiz noktada ise;Misyonunu tamamlamış bir başkan olarak, çok onurlu ve çok hassas bu görevimden istifa ediyorum.

Yönetiminizde, talebimin kabulünü rica ederken, görevim boyunca benimle birlikte yoğun mesai harcayan siz değerli yönetim kuruluna, Her sıkıntımızı paylaşan Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve diğer kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Özellikle; hiçbir kişi veya grubun etki altına alamayacağına inandığım “Tam Bağımsız” ve sadece KAYSERİSPOR sevdasıyla yanıp tutuşan KAPALI KALE grubu başta olmak üzere, bütün taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyor, bize moral aşılayan yerel ve ulusal medyaya da teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Şahsıma destek verenlerden, yeni Başkana da hep destek-tam destek vermelerini rica ederken, bu şehre ve takıma hakkım geçtiyse helal ediyor, farkında olmadan kırdığım veya bana hakkı geçende varsa helallik istiyorum.

Her şey KAYSERİ ve KAYSERİSPOR için.

Dr. Erol Bedir

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı"

Hikmet Karaman da açıklama yaptı

Hikmet Karaman ise İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na şeklinde şu açıklamayı yaptı:

"Yaklaşık bir yıldır, ikinci memleketim olarak gördüğüm Kayseri’de daha öncede zevkle görev yaptığım İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör olarak görev yapmaktaydım.

Bu süreçte, çok sıkıntılı günlerimiz olduğu gibi, inanılmaz ve olamaz denilen başarıları da hep birlikte yaşadık.

Sayın Başkanımız Dr.Erol Bedir’in daveti üzerine hiç düşünmeden ve hiçbir şart ileri sürmeden geldiğim bu güzel şehirde çok mutlu günler geçirdim ve yeni dostlar edindim.Ancak yaşadığı ve ekmeğini yediği şehrin takımının başarısızlığı beklentisiyle prim yapmaya ve bunu yaparkende” sonuç alabilmek adına her yol mübahtır” anlayışına sahip olanlarıda gördüm.

Bu vesileyle, görevimden istifa ederken İstikbal Mobilya Kayserispor’a bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum.

Şehrin yöneticilerinin ve taraftarların kenetlenmesiyle her şeyin iyi olacağına inanıyorum.

Sayın Başkan Erol Bedir’e de, hem İstikbal Mobilya Kayserispor’a verdikleri hizmetten, hem de bana ve ekibime verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini tanımak, beraber aynı hedefe doğru yürümek çok keyifliydi.

Sayın Başkanla, Kayseri halkıyla ve teşekkürü borç bildiğim İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarlarıyla olan gönül bağım ölünceye kadar devam edecektir.

Saygılarımla

Hikmet Karaman"

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 21:39
  1. Kayserispor
  2. Erol Bedir
  3. Hikmet Karaman

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