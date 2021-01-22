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Spor Süper Lig ekibinde deprem! Çıkmadılar
Spor

Süper Lig ekibinde deprem! Çıkmadılar

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle bugün yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 17:43:00 -
Süper Lig ekibinde deprem! Çıkmadılar

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da futbolcuların, kulüp tarafından alacakları ödenmediği için bugün planlanan saatte idmana çıkmadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, ligin 21’inci haftasında pazar günü ise Galatasaray’ı konuk edecek.

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da futbolcuların, kulüpten yapılması gereken ödeme gerçekleşmediği için yönetimi boykot ettikleri ve bugün belirlenen saatte idmana çıkmadıkları öğrenildi.

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